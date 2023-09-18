В Україні запустять банк українських шрифтів

В Україні планують запустити на державному рівні банк українських шрифтів, що стане одним з кроків з підтримки книговидання в Україні.

Про це повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв за результатами засідання Комітету Верховна Рада України з питань гуманітарної та інформаційної політики, який відбувся за участю представників сфери книговидання.

"Плануємо запустити на державному рівні банк українських шрифтів. ... Посилюємо підтримку книговидання та читання новими державними програмами, переходимо від російських до українських шрифтів", - зазначив він.

"В Україні давно діє заборона на використання російської мови в офіційному діловодстві, тож варто позбутися і російської системи гліфів", - написав Карандєєв у фейсбуці.

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Як приклад він навів вилучення з обігу у роботі Верховної Ради російського шрифту "іжиця", яке триває вже сьогодні.

"Натомість будемо використовувати шрифт "Volja", який розробила українська шрифтова дизайнерка Марчела Можина на базі літерацій головного художника УПА Ніла Хасевича початку XX ст", - повідомив Карандєєв.

За його словами, також у ході засідання комітету було обговорено запровадження державної субсидії розповсюджувачам видавничої продукції на відшкодування витрат на оренду (суборенду) приміщень, що використовуються як спеціалізовані магазини для торгівлі книгами.

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Відповідний законопроєкт №9568 був розроблений народними депутатами спільно з Міністерство культури та інформаційної політики України та представниками сфери книговидання.

Цей же законопроєкт передбачає видачу молоді сертифікатів на придбання книг. Така допомога буде доступна у застосунку "Дія" за аналогом "єПідтримки". Кошти цієї програми можуть бути використані виключно для придбання книжкових видань державною мовою.

Нагадуємо:

У серпні в Раді зареєстрували законопроєкт №9606, який забороняє використання російського шрифту "Іжиця".

Сьогодні "Іжицю" можна побачити на вуличних вивісках, в меню ресторанів, в оформленні православних сайтів і книг. Іжиця імітує стиль руської доби.

Як зауважив у своїй інформаційній довідці про цей шрифт один з найдосвідченіших українських шрифтових дизайнерів Віктор Харик, він є саме імітаційним. Бо не повторює історичні форми тих часів. А намагається їх імітувати на основі сучасних форм літер.

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