Міжнародна фундація допоможе НБУ з поширенням фінансової освіти для дітей та молоді

Національний банк України та міжнародна фундація "Aflatoun International" домовилися про поширення соціальної та фінансової освіти серед українських дітей та молоді.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння НБУ та фундація підписали на початку вересня.

Згідно з ним, Aflatoun International допомагатиме Національному банку з наданням технічної підтримки та доступу до авторських навчальних посібників із соціальної та фінансової освіти і навчального плану для дітей та молоді, можливостями адаптації та перекладу українською мовою авторських навчальних посібників із соціально-фінансової освіти.

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Також сторони обміном досвідом та знаннями з викладання фінансової грамотності.

Метою співпраці є формування здорової фінансової культури серед дітей та молоді України, підвищення їх рівня фінансової грамотності, що передбачає опановування певним комплексом знань, вмінь, навичок, ставлення та поведінки, який дає змогу людині щодня ухвалювати власні обґрунтовані фінансові рішення та в результаті сприятиме досягненню особистого та національного фінансового добробуту.

Крім цього, Нацбанк у співпраці з Aflatoun International планує підготувати навчальні програми та посібники не тільки для школярів, а й для дошкільнят.

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"Підписання цього Меморандуму дасть нам можливість систематизувати та посилити власні напрацювання з підвищення фінансової грамотності та стане ще одним важливим кроком до підвищення рівня фінансової грамотності молоді та, як наслідок, поліпшення фінансового добробуту українців загалом", – прокоментувала директор Департаменту комунікацій Національного банку Юлія Євтушенко.

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