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У Бориспільському районі можуть обмежувати рух транспортних засобів та пішоходів

Понеділок, 18 вересня 2023, 14:17

З 18 вересня у Бориспільському районі під Києвом можуть тимчасово обмежувати рух транспортних засобів та пішоходів, проводиться перевірка документів.

Про це з посиланням на правоохоронні органи повідомив глава Бориспільської РДА Руслан Дяченко.

"О 9.00 18 вересня 2023 року представники правоохоронних органів розпочали проведення перевірочних заходів на території Бориспільського району", - зазначив Дяченко.

Тривалість обмежень не уточнюється.

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Під час проведення вказаних заходів у деяких населених пунктах району можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, проводитиметься перевірка документів.

"Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства. Закликаємо зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей", - додав Дяченко.

Бориспіль
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