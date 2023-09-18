Рівень запасів газу в підземних сховищах ЄС більше не рекордний 

Витончення світового ринку СПГ зменшує темпи європейських гравців із закачування газу в сховища ЄС.

Про це свідчать дані бази Gas Infrastructure Europe, передає "Інтерфакс-Україна".

З другої декади вересня чисте закачування газу балансувало близько нуля.

Регіон загалом продовжує закачування газу в сховища. Однак паралельно наростає відбір, тобто нетто-закачування вже майже "лягло" на нуль і перебуває на порозі перед нетто-відбором. Франція веде нетто-відбір газу.

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І якщо на початку місяця рівень запасів газу в підземних сховищах (ПСГ) регіону у відсотках доходив до рекордного значення на відповідну дату за історію бази Gas Infrastructure Europe, то тепер він опустився вже на третє місце, поступаючись досягненням 2011-го і 2019 років.

Наприклад, за газову добу 16 вересня (вихідний день) резерви вдалося збільшити на 0,1 процентного пункту. Темпи помітно поступаються звичайним рівням за останні п'ять років.

Проте цільового показника в 90% наповненості сховищ уже досягнуто.

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Поточний рівень запасів сягнув 94,41% - це на 10 відсоткових пунктів вище середнього показника на ті самі дати за останні п'ять років, свідчать дані Gas Infrastructure Europe.

Європейські термінали з приймання СПГ у серпні працювали із середньою продуктивністю 50%, з початку вересня середнє завантаження зросло до 52%.

Ціни на газ

Рівень запасів природного газу в Європі став ключовим ринковим індикатором для світового ринку.

Спотова ціна газу в Європі в п'ятницю додала 2%. Контракт з постачанням "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах закрився на рівні $402 за тисячу кубометрів.

Помітний розрив цін на СПГ в Азії порівняно з Європою. Жовтневий ф'ючерс на індекс JKM Platts (Japan Korea Marker, відображає спотову ринкову вартість вантажів, що поставляються до Японії, Південної Кореї, Китаю і Тайваню) торгується на рівні $476; ф'ючерс на постачальний до Північно-Західної Європи СПГ (LNG North West Europe Marker) - $405.

Запаси в США

Стан запасів в американських ПСГ набуває все більшого значення, оскільки країна активно нарощує експорт.

США продовжують сезон закачування. За черговий звітний тиждень резерви газу зросли на 1,6 млрд куб. м - це на чверть менше, ніж стандартний обсяг для цієї пори року.

Поточний рівень запасів у країні - 67%, що на 7 процентних пунктів перевершує середній за останні п'ять років, повідомляє Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США.