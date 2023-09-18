В Україні суттєво збільшилася кількість ДТП, які трапилися з вини дітей

В Україні більшає ДТП, в яких травмувалися або загинули діти, причому, суттєво збільшилася кількість ДТП, які трапилися з вини самих дітей.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Так, за вісім місяців 2023-го, порівнюючи з аналогічним періодом 2021 року, в Україні сталося на 7% більше аварій, в яких травмувалися або загинули діти — більш як 2,6 тис.

Загалом з січня по серпень поточного року в таких дорожньо-транспортних пригодах 116 дітей загинуло та більш як 3 тис. дітей отримали травми.

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Протягом останніх трьох років незмінним лідером за кількістю ДТП з загиблими та/або травмованими, скоєними за участю дітей, залишається Львівщина. За 8 місяців 2023 року на Львівщині сталося 275 таких ДТП — на 12% більше до відповідного періоду 2021 року.

Це 10% від загальної кількості таких ДТП по країні. Друге та третє місце посідають Дніпропетровщина (208) та Київщина (198).

Також варто зазначити, що у 2023-ому суттєво збільшилася кількість ДТП з загиблими й травмованими, які трапилися саме з вини дітей — 433 таких інцидентів за вісім місяців. Це в 1,5 раза більше, ніж було в січні-серпні 2021 року.

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У таких аваріях в поточному році вже загинуло 14 дітей, а ще 514 отримали травми. До слова, останній показник у 2,2 раза перевищує показник відповідного періоду 2021-го.

Нагадуємо:

Протягом січня-липня 2023 року в Україні трапилося 12,6 тисячі, кількість інцидентів на дорогах практично зрівнялася з показниками за відповідний період 2021 року.

Лідером за кількістю аварій та кількістю загиблих в результаті дорожніх пригод вкотре стала Дніпропетровщина. За сім місяців в області було зафіксовано 1,2 тис. інцидентів. Загалом наразі на Дніпропетровщину припадає 9% від загальної кількості таких дорожньо-транспортних пригод.

Друге місце у цьому рейтингу посідає Львівщина (трохи менше ніж 1,1 тис), а замикає трійку Київ (1045 ДТП з постраждалими).

Також Дніпропетровська область лідирує за кількістю людей, які загинули в ДТП — 164 осіб.

Друге і третє місця у даному антитопі — за Львівщиною та Київщиною, де в аваріях загинули 116 та 111 громадян відповідно.