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РФ розгортає мережу навчальних закладів для підготовки операторів дронів – розслідування

Неділя, 17 вересня 2023, 17:22 - Ігор Пилипів
 
getty images

Аналітики OSINT-ком'юніті Molfar виявили у РФ численні навчальні заклади, де   проводять підготовку пілотів дронів, техніків й інженерів. 

Про це йдеться в розслідуванні Molfar. 

Зазначається, що виявленні навчальні центри співпрацюють з російськими держструктурами, зокрема МВС, ФСО, МНС і можуть мати представництва за межами РФ. 

Так, ТОВ "Нєбєсная мєханіка" є дистриб'ютор дронів DJI в РФ і має власний навчальний центр пілотів БпЛА, де проводять навчання на дронах DJI. Крім того, ТОВка має  офіс в Узбекистані.

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Також ТОВ "НПО "Група Аванті" у травні 2023 року відкрило ТОВ "ГК Аванті" з "наукових досліджень та розробки в галузі природничих та технічних наук". 

"Цей КВЕД юрособи найчастіше використовують для співпраці з російськими військовими організаціями. Навчання проходять за адресами: РФ, Москва, Краснопресненька наб. 12, офіс 924В. А також в місті Іннополіс, вул. Університетська 7, прим. 602.", – йдеться в розслідуванні.

ТОВ  "Воздух" у травні 2022 року отримали ліцензію на освітню діяльність. На сайті зазначають, що 06.05.2022 року створили спеціалізований навчальний підрозділ навчального центру.  

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Серед додаткових КВЕД юрособи вказані:

  • професійне навчання;
  • додаткова освіта дітей та дорослих;
  • діяльність шкіл з навчання літальних та водних суден.

Ще один навчальний центр "Пустельга" у своєму Telegram заявляє, що має 2 центри у зоні бойових дій в Україні. 4 травня цього року в одному з дописів наведено фото 18 осіб з підписом про перший випуск у квітні. В одному з наступних постів вказано, що навчальний центр працює з березня. 

"Згідно з ресурсом mk.ru, росгвардія у співпраці з навчальним центром "Пустельга" запустила курси для пілотів FPV-дронів, які, найімовірніше, потім поїдуть на війну в Україну", – зазначають розслідувачі. 

У Molfar додають, що знайшли також навчальні центри, які могли співпрацювати з ПВК "Вагнер" і навіть імпортувати для них дрони DJI. Серед них: школа пілотів дронів "ШУББА-Октагон" та ТОВ "Позітрон".

Економічна правда.

РФ технології війна
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