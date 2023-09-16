 Національний банк помʼякшив низку валютних обмежень 

Нацбанк помʼякшив низку валютних обмежень з метою поліпшення роботи готівкового сегменту валютного ринку та збільшення можливостей отримувати сучасні види реабілітації за кордоном для військових.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"НБУ пом’якшує низку валютних обмежень з метою поліпшення роботи готівкового сегменту валютного ринку, збільшення можливостей отримувати сучасні види реабілітації за кордоном для воїнів, які захищають нашу державу, постраждалих від бойових дій та інших категорій населення, а також створення умов для реструктуризації зовнішніх кредитів державними компаніями", – йдеться в повідомленні.

Так, від 16 вересня під час розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк чи небанківська фінансова установа має змогу продати на валютному ринку, враховуватимуться залишки коштів готівкової іноземної валюти, яка обліковувалася в касі цих установ станом на 13 квітня 2022 року.

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Отже, установи продаватимуть клієнтам іноземну валюту в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових:

сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року;

обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується, починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;

120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.

В НБУ пояснюють, що сума складових розраховується в доларовому еквіваленті, який обчислюється на підставі офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого регулятором на дату такого розрахунку.

Крім того, НБУ розширив перелік медичних послуг, для оплати яких фізичні особи мають змогу переказувати кошти за кордон. Так, до відповідного переліку додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих, встановлення, сервісного обслуговування та ремонту протезів.

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Так, Нацбанк дав змогу державним підприємствам переказувати кошти за кордон для виконання зобов’язань перед нерезидентом за кредитом чи позикою, що були реструктуризовані на умовах, погоджених урядом.

"Крім того, дозволено здійснювати інші платежі, пов’язані з обслуговуванням таких реструктуризованих зобов’язань.Такі зміни сприятимуть належному завершенню реструктуризації зовнішньої заборгованості державними установами", – додають в НБУ.

Нагадаємо:

Правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%.

Економічна правда.