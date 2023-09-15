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В Одесі електротранспорт частково працюватиме під час комендантської години

П'ятниця, 15 вересня 2023, 19:34 - Олексій Павлиш
 
Одесміськелектротранс

В Одесі з 18 вересня електротранспорт частково працюватиме під час комендантської години - відповідний наказ підписали військове командування та керівництво ОВА.

Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Люди, які приїжджають на міжнародних автобусних рейсах, вимушені до завершення комендантської години перебувати в автобусі або на території вокзалу.

Міській владі доручено продовжити роботу трамвайного маршруту № 7 сполученням 11 ст. Люстдорфської дороги - вул. Паустовського та тролейбусного маршруту № 8 сполученням завод Суперфосфатний - Залізничний вокзал у нічну пору доби.

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Тепер щоночі о 23:00, 00:30, 02:00 та 03:30 вони будуть починати рух за своїми маршрутами", - заявив Кіпер.

Нацполіція має забезпечити охорону правопорядку на цих рейсах та патрулювати в кожному рухомому складі.

Комендантська година в Одеській області діє з 00:00 до 05:00.

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Економічна правда

Одеса транспорт
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