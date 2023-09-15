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Українці вже понад 400 тисяч разів відкрили ФОП через "Дію"

П'ятниця, 15 вересня 2023, 18:21 - Олексій Павлиш
 
фото: дія

Українці понад 400 тисяч разів відкрили власну справу через послугу автопатичної реєстрації ФОП через портал "Дія" з моменту її запровадження 1 травня 2021 року.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

"Українці понад 400 тисяч разів відкрили таким чином власну справу з моменту запровадження цієї онлайн-послуги (01.05.2021-13.09.2023). Усього ж за цей період ФОП було відкрито 524 004 рази.

Тобто, 4 з 5 ФОПів були зареєстровані саме онлайн в автоматичному режимі через "Дію", - йдеться у повідомленні.

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При цьому найбільше бізнесів відкривають у Києві, Дніпропетровській і Харківській областях.

"Наразі процедура відбувається у автоматичному режимі без участі держреєстратора. Тобто, людина авторизується та подає заявку про відкриття ФОП через портал Дія.

Після цього ця заявка в автоматичному режимі передається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для проведення держреєстрації ФОП. Уся перевірка даних проходить у реєстрах без участі людей", - пояснили в міністерстві.

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Там нагадали, що у "Дії" можна автоматично не лише відкрити, але й закрити ФОП. З моменту запуску українці вже 200 тисяч разів скористалися послугою.

Економічна правда

ФОП Дія
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