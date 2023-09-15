Шмигаль прокоментував суми, які вдалося залучити від партнерів на швидке відновлення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що поточного року дуже незначні суми вдалося залучити від партнерів на швидке відновлення України.

Про це він повідомив на пресконференції 15 вересня.

"На жаль, станом на сьогодні дуже незначні суми в декілька мільярдів доларів вдалося залучити від наших партнерів", - сказав Шмигаль.

За його словами, профінансовано еквівалент 3,3 млрд доларів.

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"Звісно, потреба більша", - зазначив він.

За словами прем'єра, потреба на швидке відновлення наступного року не зміниться, і становитиме від 10 до 15 млрд доларів.

"І беручи до уваги, що ми не покрили видатки цього року, то фактично, зсувається ця потреба", - заявив він.

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Водночас переговори з партнерами з цього питання тривають.

"Ми ведемо переговори про це. Є прогрес", - додав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що фонд відновлення не закладався до держбюджету на 2024 рік, оскільки очікується залучення коштів від партнерів.

Крім того, відновлення має відбуватися за рахунок конфіскованих російських активів за кордоном.