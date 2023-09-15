Кабмін визначив, що не можна пересилати за кордон у поштових відправленнях

Кабінет міністрів затвердив перелік вкладень, які забороняється пересилати у міжнародних поштових відправленнях.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Відповідний перелік затверджено постановою Кабміну від 8 вересня 2023 р. № 958.

Цією ж постановою визначено порядок вилучення вкладень, заборонених до пересилання, та порядок розпорядження ними.

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Зокрема, у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати:

вогнепальну зброю усіх видів, основні частини зброї, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патрони до них;

холодну зброю та інші предмети, спеціально призначені для нападу та оборони (кастети, стилети, балончики з рідиною паралітичної дії тощо);

бойові припаси, засоби ініціювання вибуху, вибухові речовини або вибухові пристрої, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, якщо інше не передбачене законодавством країни відправлення (призначення) та/або актами Всесвітнього поштового союзу;

наркотичні засоби, психотропні речовини й прекурсори, включені до переліку, затвердженого постановою Кабміну від 6 травня 2000 р. № 770, та їх аналоги;

радіоактивні речовини;

товари, що підпадають під визначення 1-24 груп УКТЗЕД (сільськогосподарські товари), які переміщуються (пересилаються) на адресу громадян або відправляються громадянами, крім продуктів харчування загальною вагою не більше 10 кілограмів в упаковці виробника;

дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові квитки, документи, що посвідчують особу (крім пересилання в реєстрованих міжнародних поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період воєнного стану паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну, національних посвідчень водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії);

спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, перелік яких визначається постановою Кабміну від 22 вересня 2016 р. № 669;

радіообладнання та випромінювальні пристрої, що заборонені до ввезення та застосування на території України загальними користувачами радіочастотного спектра;

біологічні агенти (мікроорганізми, віруси, біологічні токсини, частки або інші інфекційні речовини як природного походження, так і генетично модифіковані, які можуть спровокувати інфекцію, алергію, токсичність або іншим шляхом створити небезпеку для людей, тварин чи рослин);

токсичні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;