Курс валют на 15 вересня: гривня в банках зміцнюється
15 вересня готівкові долар та євро в банках ослабли, на "чорному ринку" курси стабільні порівняно з попереднім днем.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,92 - 38,21 грн проти котирувань у 37,9 - 38,23 напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,82 - 41,22 грн проти курсу 40,9 - 41,3 грн за євро напередодні.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,7 - 38,35 грн (курс на 14 вересня – 37,7 - 38,32 грн);
- Євро – 40,5 - 41,3 грн (курс на 14 вересня – 40,6 - 41,35 грн ).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,4 - 38,0 грн;
- Ощадбанк – 37,7 - 38,6 грн;
- Укрексімбанк – 37,65 - 38,45 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
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Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.