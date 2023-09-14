Проєкт газового хабу РФ у Туреччині має затримки: Москва і Анкара сперечаються за контроль

reuters

Намагання РФ створити "газовий хаб" в Туреччині для заміщення втрачених продажів до Європи стикається з затримками через розбіжності щодо того, хто повинен відповідати за нього.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з проєктом.

Президент Росії Путін запропонував цю ідею в жовтні 2022 року, невдовзі після того, як вибухи пошкодили газопроводи "Північний потік", що з'єднують Росію з Німеччиною через Балтійське море.

Джерело, знайоме з ситуацією, розповіло агентство, що план створення газового хабу зіткнувся із затримками через те, що Москва і Анкара сперечаються за контроль над ним.

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"Існують управлінські проблеми, вони борються за те, хто повинен керувати хабом", - сказав співрозмовник на умовах анонімності.

Інше джерело, близьке до підконтрольного Кремлю газового гіганта "Газпрому", визнало, що існує "проблема" з питаннями управління.

"Газпром" і Міністерство енергетики Туреччини не відповіли на запити про коментарі.

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Росія розглядає хаб як спосіб перенаправити свій газовий експорт зараз, коли європейські країни різко скоротили свої закупівлі. Вона сподівається продавати частину газу через Туреччину країнам, які не бажають купувати газ безпосередньо у Росії.

Наразі Москва постачає газ до Туреччини через газопроводи "Блакитний потік" і "Турецький потік" через Чорне море. Газ через "Турецький потік" також йде на подальший експорт до Південної та Східної Європи, включаючи Угорщину, Грецію, Боснію і Герцеговину, Румунію та Сербію.

Деякі західні столиці стурбовані тим, що будь-який турецький газовий хаб, який включає російський газ, може дозволити Москві маскувати експорт, на який накладено санкції Заходу, шляхом змішування енергоносіїв з паливом з інших джерел.

Наразі Туреччина імпортує майже весь свій газ і має розгалужену інфраструктуру для імпорту скрапленого природного газу. Анкара вважає, що вона може використати свої існуючі та нові торговельні відносини, щоб стати газовим хабом.

У липні Путін заявив, що питання газового хабу залишається на порядку денному, і Росія хоче створити електронну платформу для продажу газу в Туреччині.

На зустрічі зі своїм турецьким колегою Ердоганом 4 вересня Путін заявив, що "Газпром" представив турецькій енергетичній компанії BOTAS дорожню карту створення хабу.

За його словами, йдеться про створення спільної робочої групи, розробку нормативно-правової бази, а також "схеми торгівлі та передачі купленого газу".

Кремль заявив, що хаб є складним проєктом, який потребує часу для реалізації. Речник Кремля Пєсков вперше заявив у лютому, що реалізація плану може затягнутися через руйнівний землетрус, який стався на південному сході Туреччини і в Сирії.

Економічна правда