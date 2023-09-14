Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують
Мінсоцполітики запустило у чотирьох пілотних областях бета-тестування "системи електронного кейс-менеджменту", яка простими словами являє собою персональні соціальні карти українців.
Про це повідомляє Мінсоцполітики.
"Тепер з'являється електронна персональна картка людини з її соціальною історією, приблизно так само, як електронна медична картка пацієнта з історією лікування", - роз'яснили в міністерстві.
"У медичній карті можна побачити, як лікували пацієнта, щоб повернути здоров'я. А у соціальній – які послуги надавали, щоб вивести людину зі складної життєвої ситуації ", – пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
Тестування пройде у 4 пілотних областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській.
Головний принцип дії системи такий:
- людина звертається за соціальною допомогою;
- інформація про нього потрапляє до кейс-менеджера;
- кейс-менеджер за допомогою планшета оцінює, що потрібно людині та що їй може запропонувати держава.
Все це відбувається в єдиній електронній системі.
"Маючи чітке уявлення про увесь перелік наявних у громаді ресурсів, людина зможе сама обирати соціальні послуги для вирішення своєї ситуації. Нова система допоможе найефективніше співпрацювати з кейс-менеджером та обирати найкращі рішення для виходу з кризи", - роз'яснили в Мінсоцполітики.