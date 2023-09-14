ЄЦБ підвищив базову ставку до рекордних 4,5% та анонсував паузу у посиленні монетарної політики

reuters

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив процентні ставки на 10-му засіданні поспіль для боротьби з інфляцією, але дав зрозуміти, що він, ймовірно, закінчив посилення монетарної політики.

Про це пише Reuters.

ЄЦБ підняв ставку за депозитами до 4% із 3,75%, піднявши її до історичного максимуму.

Базова ставка за кредитами зросла до 4,5%, ставка за маржинальними кредитами - до 4,75%.

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"Ринки та економісти очікують, що цей крок ЄЦБ щодо посилення політики буде останнім, і тепер очікують тривалої паузи, за якою послідує зниження ставок у другій половині наступного року", - пише агентство.

Лише кілька днів тому ринки вважали незмінність ставок найбільш вірогідним результатом засідання 14 вересня, але очікування змістилися в бік підвищення після того, як джерело, близьке до переговорів, повідомило, що ЄЦБ підвищить свій прогноз інфляції на 2024 рік у нових прогнозах.

"Виходячи з поточної оцінки, Рада керуючих вважає, що ключові процентні ставки ЄЦБ досягли рівнів, які, будучи збереженими протягом досить тривалого часу, зроблять істотний внесок у своєчасне повернення інфляції до цільового показника", - йдеться в заяві ЄЦБ.

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Інфляція в єврозоні все ще застрягла вище 5%, і ринки не бачать її зниження до цільового показника ЄЦБ у 2% навіть у довгостроковій перспективі, оскільки насичений ринок праці підштовхує до зростання заробітних плат, а високі витрати на енергоносії продовжують тиснути на ціни.

Зараз інфляція очікується на рівні 3,2% наступного року після прогнозу у 3% три місяці тому, тоді як прогнози зростання економіки були знижені до 0,7% на цей рік і до 1% на 2024 рік.

"Інфляція продовжує знижуватися, але все ще очікується, що вона залишатиметься занадто високою занадто довго", - додали в ЄЦБ.

Економчна правда