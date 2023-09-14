Після відмови від фіксованого курсу НБУ планує значно обмежувати курсові коливання
Після ухвалення рішення про повернення до політики гнучкого курсоутворення Національний банк валютними інтервенціями компенсуватиме дефіцит валюти на ринку, створюючи ситуацію, щоб курс міг коливатися як в один, так і в інший бік.
Про це на брифінгу в Києві повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.
"Особливо на перших стадіях курсової гнучкості ми будемо досить суттєво обмежувати ці курсові коливання", - сказав він.
Зі свого боку голова Нацбанку Андрій Пишний нагадав передумови для ухвалення рішення про відмову від фіксованого курсу: інфляційні очікування, реальна ринкова ставка, стан та обсяг золотовалютних резервів, ситуація на валютному ринку, фінансова стабільність.
"Зараз Національний банк, наша команда, мені певною мірою нагадує снайпера, який намагається влучити точно у ціль. І ми маємо влучити саме в такий спосіб, щоб, не дай боже, не зашкодити всім тим здобуткам, які сьогодні ми маємо за рахунок ефективного забезпечення мандата курсової та цінової стабільності", - наголосив Пишний.
Нагадуємо:
Нацбанк України після початку повномасштабної війни зафіксував офіційний курс гривні на рівні 29,2549 грн/$1. Після чого один раз девальвував його до рівня 36,5686 грн/$1 в липні того самого року.