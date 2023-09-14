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Після відмови від фіксованого курсу НБУ планує значно обмежувати курсові коливання

Четвер, 14 вересня 2023, 16:39 - Лія Ільченко

Після ухвалення рішення про повернення до політики гнучкого курсоутворення Національний банк валютними інтервенціями компенсуватиме дефіцит валюти на ринку, створюючи ситуацію, щоб курс міг коливатися як в один, так і в інший бік.

Про це на брифінгу в Києві повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

"Особливо на перших стадіях курсової гнучкості ми будемо досить суттєво обмежувати ці курсові коливання", - сказав він.

Зі свого боку голова Нацбанку Андрій Пишний нагадав передумови для ухвалення рішення про відмову від фіксованого курсу: інфляційні очікування, реальна ринкова ставка, стан та обсяг золотовалютних резервів, ситуація на валютному ринку, фінансова стабільність.

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"Зараз Національний банк, наша команда, мені певною мірою нагадує снайпера, який намагається влучити точно у ціль. І ми маємо влучити саме в такий спосіб, щоб, не дай боже, не зашкодити всім тим здобуткам, які сьогодні ми маємо за рахунок ефективного забезпечення мандата курсової та цінової стабільності", - наголосив Пишний.

Нагадуємо:

Нацбанк України після початку повномасштабної війни зафіксував офіційний курс гривні на рівні 29,2549 грн/$1. Після чого один раз девальвував його до рівня 36,5686 грн/$1 в липні того самого року.

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