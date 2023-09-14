Витрати українців за кордоном з квітня суттєво знизились – НБУ

Витрати українців за кордоном досить суттєво знизились починаючи з квітня цього року, різниця між відпливом капіталу на місяць становить понад 200 мільйонів доларів.

Про це у відповідь на запитання журналіста ЕП розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук

"У ІІ половині минулого року та І кварталі цього року за операціями з українськими картками за кордоном фіксувався відплив капіталу приблизно на 800 млн доларів на місяць. Починаючи з березня місяця цей обсяг менше 600 млн доларів на місяць", – сказав він.

За словами Ніколайчука, цьому в тому числі посприяли заходи НБУ пров’язані із зниженням спреду між готівковим і офіційним обмінним курсом, що, відповідно, знизило потребу або привабливість так званого "карткового туризму".

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Зниженню витрат за кордоном, за словами заступника голови регулятора, посприяли заходи НБУ з фінансового моніторингу та валютного нагляду.

"Також ми поступово бачимо і адаптацію українських громадян, які більше працевлаштовують за кордоном і все більше орієнтуються на отримання доходів вже за кордоном і менше спираються на свої гривневі активи в Україні", – додав Ніколайчук.

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