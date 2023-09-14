Українцям спрогнозували зміну цін на картоплю найближчі два місяці
Українцям спрогнозували суттєве зниження цін на картоплю.
Про це заявив віцепрезидент Асоціації виробників картоплі України Нік Гордійчук.
За словами Гордійчука, наприкінці вересня – на початку жовтня, коли з полів остаточно приберуть урожай, ціни на картоплю опустяться.
"Врожайність картоплі в цьому сезоні буде вищою порівняно з минулим сезоном, що, безумовно, негативно вплине на ціну", - зазначив він.
Згідно з прогнозами, нинішнього року в Україні буде надлишок урожаю картоплі. До того ж експорту картоплі практично не намічається.
"Сезон був вдалим для фермерів Західної України, Львова, Тернополя, Волині, де фермери отримують регулярні опади в період вегетації. Деякі сорти показали себе дуже добре з врожайністю до 45-50 тонн з гектара без використання зрошення", - зазначив Гордійчук.
Війна з Росією також наклала свій відбиток і на картопляний сезон в Україні.
"Понад шість мільйонів людей виїхали з України, в основному жінки й діти, а це просто означає, що споживчий ринок в Україні скоротився. Це, своєю чергою, також призвело до зниження споживання чіпсів, в той час як переробники зменшують свої замовлення від виробників", - наголосив Гордійчук.
За його словами, ціни на картоплю уже зараз низькі й можуть піти ще нижче.
"Ми бачимо тенденцію до цін на картоплю. Ціна стартувала з 1,20 євро за кг ранньої картоплі в червні й знизилася до 0,16 євро/кг з ферми", - пояснив Гордійчук.
Водночас, за його словами, є проблема дефіциту якісної картоплі.
Саме тому, за його словами, супермаркети пропонують кращу ціну на картоплю хорошої якості на рівні 0,18-0,20 євро за кг.
Водночас ціни можуть зрости в січні або лютому 2024 року, підсумував віцепрезидент Асоціації виробників картоплі.