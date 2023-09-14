Укрзалізниця запустила новий поїзд до Варшави

"Укрзалізниця" запустила новий поїзд із Рави-Руської до Варшави.

Про це повідомляє пресслужба залізниці.



Поїзд курсуватиме щодня і перевозитиме загалом 500 пасажирів в обох напрямках.



"Це альтернативне залізничне сполучення зі столицею Польщі. Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова", - йдеться в повідомленні.



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Також "Укрзалізниця" очікує, коли Польща погодиться відкрити між Києвом та Варшавою ще один додатковий маршрут.



"Очікуємо також від польських колег погодження відкриття між Києвом та Варшавою додаткового маршруту поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту. У травні 2023 року такий поїзд уже здійснив тестове курсування", - йдеться в повідомленні.



Запуск цього маршруту дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між столицями двох країн.



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Нагадуємо:



Українська та польська залізниці домовились розвивати перевезення між країнами. Відповідну угоду підписали 28 серпня. Це перша з 1994 року угода такого рівня між залізницями двох країн.



Одним із принципів угоди є забезпечення сторонами безпечних та безперебійних перевезень пасажирів та вантажів.