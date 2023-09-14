ВАКС заочно заарештував ексміністра охорони здоров'я Степанова

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Степанова підозрюють у заволодінні понад 450 млн грн, коли він очолював державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна".

Справу ведуть НАБУ і САП.

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Повідомляється також, що раніше ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту "Поліграфкомбінату", відповідального за міжнародні угоди, Сергія Ферлія.

"Він єдиний фігурант, який перебуває в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

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На поліграфкомбінаті "Україна" викрито масштабну міжнародну схему заволодіння коштами держпідприємства у 2013-2016 роках при виробництві паспортів громадян України, ID-карт, посвідчень водія.

Схему розкрили завдяки співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.

На організації схеми викрили сімох осіб, в тому числі ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова, який очолював ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з 2011 по 2016 роки.

Якраз у 2013 році завершувалася багаторічна епопея, коли Кабмін намагався подолати монополію консорціуму "ЄДАПС" у сфері виробництва бланків документів, зокрема паспортів.

У листопаді 2012 року був прийнятий закон про Єдиний державний демографічний реєстр, який передбачав впровадження електронних біометричних паспортів. Автором відповідного законопроєкту був Василь Грицак (заступник глави Державної міграційної служби), якого українські ЗМІ пов'язували з концерном "ЄДАПС".

У червні 2013 року "ЄДАПС" виграв тендер на виробництво біометричних паспортів.

Однак 12 червня 2013 року Кабміну вдалося скасувати постанову, якою затверджувалися єдині зразки бланків біометричних документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус. А 15 червня Антимонопольний комітет України скасував результати конкурсу Державної міграційної служби на закупівлю біометричних паспортів у "ЄДАПСу".