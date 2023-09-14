Путін надто нейтрально змалював співпрацю з КНДР, щоб не посилити санкції проти РФ - ISW

Президент Росії Владімір Путін, імовірно, занепокоєний тим, що афішування співпраці Росії з Північною Кореєю може посилити санкції та поставити під загрозу наявні схеми їх обходу.

Про це ідеться в аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Імовірно, Путін нейтрально змалював свою зустріч із Кімом", - підкреслюють аналітики.

Зазначається, що в РФ існують побоювання з приводу ризику запровадження вторинних міжнародних санкцій проти Росії через можливу торгівлю з Північною Кореєю. Також, це може призвести до посилення міжнародного контролю за ухилянням Росії від санкцій.

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Крім того, зазначають в ISW, Росія не прагне аж надто виявляти свою зацікавленість в купівлі північнокорейських боєприпасів.

Нагадуємо:

Цього тижня російський диктатор Путін зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином на космодромі Східний в Амурській області. Путін назвав зустріч "продуктивною" і повідомив, що між ним і Кімом відбувся "відвертий обмін думками про ситуацію в регіоні та двосторонні відносини".

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Путін також заявив, що Росія продовжує дотримуватися обмежень на військово-технічне співробітництво з Північною Кореєю, але зазначив, що "в межах чинних правил є і можливості".