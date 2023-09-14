Курс валют на 14 вересня: гривня стабільна на "чорному ринку", але дешевшає в банках

14 вересня курс гривні до долара США та євро на "чорному ринку" майже не змінився, порівняно з попереднім днем, долар та євро в банках подорожчали.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,95 - 38,19 грн проти котирувань у 37,99 - 38,23 напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,94 - 41,19 грн проти курсу 40,89 - 41,18 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,7 - 38,3 грн (курс на 13 вересня – 37,6 - 38,2 грн);

Євро – 40,6 - 41,35 грн (курс на 13 вересня – 40,5 - 41,2 грн ).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,4 - 38,0 грн;

Ощадбанк – 37,45 - 38,45 грн;

Укрексімбанк – 37,65 - 38,45 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.