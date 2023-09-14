Російські олігархи вивели з ЄС щонайменше 50 мільярдів доларів – Bloomberg

Російські мільярдери, які перебувають під тиском міжнародних санкцій і стикаються з тиском з боку Владіміра Путіна, вивели активи на десятки мільярдів з Європи після повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Минулого місяця акціонери United Medical Group CY Plc і MD Medical Group Investments Plc, які контролюються магнатами Ігорем Шиловим і Марком Курцером, схвалили переїзд компаній з Кіпру в Росію.

Згідно з даними Bloomberg, ця передача допоможе збільшити загальну вартість активів, які були переведені найбагатшими росіянами з лютого 2022 року, щонайменше до 50 мільярдів доларів.

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"Ця зміна порушує десятирічну практику російських мільярдерів зберігати свої активи в Європі, використовуючи зручні для інвесторів правові системи, можливість отримувати дивіденди в іноземній валюті та низькі податки. Зараз у найбагатших росіян залишається все менше місць для розміщення своїх статків, оскільки багато з них перебувають під санкціями США, Великої Британії чи Європи", – пише Bloomberg.

Передача активів, зареєстрованих у таких місцях, як Кіпр, Джерсі та Швейцарія, до Росії та країн, які Кремль вважає дружніми, зокрема Об’єднані Арабські Емірати та Казахстан, почалася незабаром після повномасштабного вторгнення.

Серед перших переїздів були сімейні холдинги мільярдера з виробництва добрив Андрія Гур’єва та сталеливарного магната Віктора Рашнікова зі Швейцарії та Кіпру до Росії.

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Економічна правда