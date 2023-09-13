Дерипаска пропонує РФ попросити грошей в Африці на подолання технологічної відсталості

Олег Дерипаска тасс

Російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що Росії варто залучати інвесторів із країн Африки та інших "дружніх" держав, щоб розв'язати проблему технологічної відсталості та збільшити обсяг ВВП утричі.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК.

Підсанкційний олігарх вважає, що єдиним способом прискорити технологічний розвиток економіки РФ є інвестиції.

При цьому він заявив, що російському бізнесу важко вкладати гроші, оскільки кредити занадто дорогі через високу ставку Центробанку, а "образ майбутнього розмитий".

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"На жаль, у Росії недостатньо на сьогоднішній день капіталу, тому він такий дорогий. По-друге, дуже високі ризики. Ми сильно розбалансували систему останні 12 років.

Для нас єдиний шанс - це залучити сюди інвесторів - китайських, індійських, індонезійських, з тієї ж Африки", - стверджує Дерипаска.. Він стверджує, що "притягти за вуха" їх неможливо, але вони прийдуть, щойно завершиться війна в Україні.

Перед початком війни, за даними Центробанку РФ, іноземний бізнес тримав майже 500 млрд дол у вигляді прямих інвестицій у російську економіку. Але три чверті цієї суми - близько 379 млрд дол - були забезпечені країнами з так званого списку "недружніх", вкладення яких припинилися після запровадження санкцій і контрсанкцій.

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У видобуток корисних копалин і обробну промисловість - галузі, на які припадає 50% російського ВВП і 40% зайнятості, - умовні "вороги" РФ вклали суму, що дорівнює 20% усіх основних фондів. Ще вища їхня частка в торгівлі (дорівнює 80% основних фондів), фінансах (майже 70%), а також у науково-технічних галузях (40%).

Водночас на Китай припадало 3,3 млрд дол прямих інвестицій у РФ - або 0,66% від загальної суми, а на Індію - лише 613 млн дол, або 0,012%.

Економічна правда