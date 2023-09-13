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Для перевізників інтегрували системи "єЧерга" й "Шлях" і запустили нову послугу

Середа, 13 вересня 2023, 20:14 - Олексій Павлиш
 
фото: Укрінформ

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оголосило про запуск нової послуги для міжнародних перевізників у рамках проєкту "єЧерга" - тепер можна відслідковувати всі онлайн-бронювання в особистому кабінеті.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Переглядати всі активні черги можна через особистий кабінет в системі "Шлях". Йдеться про статус кожної вантажівки та автобуса, зареєстрованих на перевізника. Нова опція стала доступною завдяки інтеграції систем єЧерга та "Шлях", - йдеться у повідомленнію

Перевірити статус усіх автомобілів в електронній черзі можна в особистому кабінеті системи "Шлях" у вкладці "Моя єЧерга".

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Зокрема перевізник може переглянути:

  • Транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі
  • Статус авто в єЧерзі
  • Дані про підприємство, транспортний засіб, причіп
  • Номер вантажної митної декларації.

У міністерстві нагадали, що з 1 серпня триває тестування послуги електронного запису для перетину кордону автобусами. Наразі тестування охоплює вісім пунктів пропуску, регулярні та нерегулярні маршрути.

За результатами тестування невдовзі стане доступною послуга слотування - можливість обрати час перетину кордону відповідно до розкладу руху автобуса.

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