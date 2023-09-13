Зростання цін на бензин прискорило інфляцію у США

reuters

Споживчі ціни в США в серпні зросли найбільше за 14 місяців через зростання цін на бензин, утім базова річна інфляція зросла найменшими темпами за останні два роки, що може дозволити ФРС зберегти процентні ставки без змін наступного тижня.

Про це пише Reuters.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) минулого місяця зріс на 0,6%, що є найбільшим приростом з червня 2022 року. Серпневе зростання відповідало очікуванням економістів.

Ціни на бензин, які підскочили на 10,6% після зростання на 0,2% у липні, забезпечили більше половини приросту ІСЦ минулого місяця.

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Згідно з даними Управління енергетичної інформації США, ціни на бензин прискорилися в серпні, досягнувши піку в 3,984 дол за галон на третьому тижні місяця. Це порівняно з 3,676 дол за галон за той самий період у липні.

"Вартість житла продовжує зростати, хоча орендна плата помірно знижується. Ціни на продукти харчування зросли на 0,2% другий місяць поспіль. Ціни на бакалійні товари зросли на 0,2%, сповільнившись з червневого зростання на 0,3%. Споживачі платили більше за м'ясо, рибу та яйця, але молочні продукти, фрукти та овочі були дешевшими", - пише агентство.

При цьому річна інфляція прискорилась до 3,7% порівняно з 3,2% у липні.

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Хоча це ознаменувало другий місяць поспіль зростання річної інфляції, в річному вимірі споживчі ціни знизилися з піку в 9,1% в червні 2022 року. ФРС має цільову інфляцію на рівні 2%.

Економічна правда