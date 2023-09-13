Положення Бюджетного кодексу, які дозволяли регулювати пенсії "чорнобильців", визнано неконституційними

Пенсії громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають виплачуватися у розмірі, який передбачений спеціальним законом, а не в залежності від наявності грошей у держави, як це записали в Бюджетному кодексі.

Таке рішення виніс Конституційний Суд України на пленарному засіданні 13 вересня, повідомляється на сайті Суду.

"Суд наголошує, що соціальні гарантії для цієї категорії осіб, зокрема, розмір їх пенсійного забезпечення має встановлювати законодавець виключно в законі № 796 („Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 року - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Суд також наголошує, що розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи не можуть залежати від наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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"Такі пенсії мають виплачуватися в порядку та розмірах визначених законом. При цьому розмір пенсій не може корегуватися Кабінетом Міністрів України в залежності від наявних фінансових ресурсів", - підкреслюють в Конституційному Суді.

Отже, Суд визнав таким, що не відповідає Конституції України положення пункту 26 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу у частині застосування статті 54 закону № 796.

Суддею-доповідачем у цій справі виступив Віктор Кичун.

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Текст рішення та його резюме будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Суду 14 вересня 2023 року.

Нагадуємо:

Законом № 796 для встановлення пільг і компенсацій визначено чотири категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Порядок призначення державної та додаткової пенсій особам, віднесеним до категорії 1, врегульовано статтями 50, 54 Закону № 796.

Згідно зі статтею 54 закону № 796 визначено державну пенсію особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника.

Цією ж статтею установлено розмір пенсії з інвалідності особам, віднесеним до категорії 1, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кабінет Міністрів визначає лише порядок призначення такої пенсії.

Водночас пункт 26 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу містить інше регулювання даного питання. І фактично позбавляє осіб, віднесених до категорії 1 можливості бути впевненими в отриманні гарантованої державної пенсії. Адже їх виплати залежать від фінансових можливостей держави.