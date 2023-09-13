Росії вже не вдасться повторити навіть торішній сценарій з відключеннями світла в Україні - експерт

Навіть у разі обстрілів критичної інфраструктури в Україні, катастрофічних відключень та блекауту цієї зими уже не буде.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на пресконференції в Києві.

За його словами, обмеження постачання електроенергії взимку будуть, однак не такі, як минулої зими. Відключень на декілька діб також не буде, утім можливі модеровані відключення.

Він зокрема пояснив, що наразі розроблені сценарії реагування, мобільні ремонтні групи, які знають як діяти, вони добре оснащені та підготовлені.

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"Ми знаємо, що робити, і реакція буде значно кращою, ніж вона була, коли обстріли тільки починалися, і ми не знали, як реагувати. Зараз набагато краща готовність, набагато краще ми приготували все необхідне. І я певен, що навіть у разі обстрілів не буде катастрофічних відключень, не буде реального блекауту, будуть здебільшого передбачувані відключення", – додав він.

Нагадуємо:

Міністерство енергетики наразі жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачає.

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В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики. Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів.

Відомо також, що на об'єктах енергетики зводяться захисні споруди.

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