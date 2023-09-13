Росія думає стягнути з України збитки через "водну блокаду" секретних об'єктів Криму

"Судовий процес" у Росії з розгляду справи про так звану "водну блокаду" окупованого Криму зробили закритим, оскільки на ньому йтиметься, зокрема, про водозабезпечення "режимних об'єктів".

Про це повідомляє російське агентство "Интерфакс" із посиланням на засідання "арбітражного суду", що проходить в окупованій АР Крим.

З відповідним клопотанням закрити процес звернулися окупаційні органи влади, розміщені в Криму, - так звана "рада міністрів", а також "міністерства" і "відомства", залучені як треті особи.

"Представник уряду пояснила, що це пов'язано з необхідністю розглянути матеріали про роботу, зокрема режимних об'єктів", - передає "Інтерфакс".

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Пізніше окупанти розраховують також стягнути "збитки", понесені від енергетичної, продовольчої, транспортної "блокад".

Як зазначено в повідомленні, наразі вода в Крим знову не постує через "руйнування" Каховської гідроелектростанції.

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У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинний зал і дамбу.

Після цього призначений окупантами так званий "голова" Мелітопольського району Запорізької області Андрій Сигута заявив, що вода в Північнокримський канал із Каховського водосховища більше не надходить.