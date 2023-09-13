ОГТСУ відремонтував магістральний газопровід на кордоні з Молдовою

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Оператор ГТС України завершив ремонт магістрального газопроводу на ділянці між Україною та Молдовою.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ

В ОГТСУ наголосили, що підготовка газотранспортної системи України до опалювального сезону на завершальній стадії.

Гендиректор компанії Дмитро Липпа перевірив хід ремонтних робіт на важливій ділянці магістрального газопроводу, який забезпечує постачання природного газу не лише для українських споживачів, а й до Молдови.

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Відновлювальні роботи на газогоні виконувались за результатами раніше проведеної внутрішньотрубної діагностики.

"Високу безпеку виконання робіт вдалося досягти застосуванню, в тому числі, пересувної азотної компресорної станції, яку Оператор придбав минулого року. Це вперше, коли азотна станція застосовувалась для ремонту лінійної частини з такою великою протяжністю", – пояснили в компанії.

Наприкінці ремонту відбулися вогневі роботи по підключенню відремонтованої ділянки, а 9 вересня в установленому порядку пройшов подальший пуск в роботу газопроводу.

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Нагадуємо:

Українська газотранспортна система (ГТС) та підземні газові сховища (ПСГ) готові працювати в умовах нульового транзиту.