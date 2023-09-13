Alibaba запустила свою модель штучного інтелекту для вільного використання

Китайський онлайн-гігант Alibaba Group Holding запустив для вільного використання, включаючи комерційне, модель Tongyi Qianwen на основі штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє Reuters.

"Новопризначений генеральний директор Alibaba Group Едді Ву у внутрішньому листі співробітникам сказав, що штучний інтелект буде в центрі майбутньої стратегії компанії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що модель інтегрують в усі бізнес-додатки екосистеми Alibaba, а розробники й клієнти компанії зможуть використовувати її для економічно вигідного створення кастомізованих рішень.

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Tongyi Qianwen працює з англійською та китайською мовами і покликана поліпшити користувацький досвід у різних сферах, включно з корпоративним обміном інформацією, голосовою допомогою, онлайн-торгівлею, пошуком і розвагами.

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Alibaba представила Tongyi Qianwen у квітні. Телеканал СNBC називав технологію аналогом чат-бота ChatGPT, який привернув увагу світових ЗМІ та фахівців на початку цього року.

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Під час відзнятої демонстрації велика мовна модель ШІ під назвою Tongyi Qianwen, що означає "правда з тисячі запитань", складала листи-запрошення, планувала маршрути поїздок і консультувала покупців щодо того, яку косметику варто придбати.

Нагадуємо також, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.