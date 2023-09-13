Торгові мережі фіксують початок ажіотажу навколо генераторів та зарядних станцій

Продаж генераторів у мережі торговельних центрів "Епіцентр" у серпні зріс на 80% порівняно з аналогічним періодом минулого року, портативних зарядних станцій - у 25 разів.

Про це повідомляє пресслужба мережі.

Згідно з повідомленням, найбільший попит у покупців мають побутові бензинові генератори та агрегати потужністю 2,5-3 кВт. При цьому в поточному році усемеро зріс продаж і більш потужних генераторів на 4,5-5 кВт.

Всупереч зростанню попиту, значного дефіциту такої продукції не очікується, вважають в "Епіцентрі".

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Крім того, ціни сьогодні значно нижчі, ніж у минулий осінньо-зимовий період, коли на подорожчання впливав дефіцит товару і проблеми з логістикою.

"Навесні цього року, коли в Україну почали надходити прямі поставки з Китаю і ринок наситився товаром, ціни також суттєво впали й залишаються стабільними навіть зараз, коли ми знову фіксуємо зростання продажу. Враховуючи насиченість ринку товаром, вважаємо, що зараз передумови для суттєвого зростання цін на енергогенерувальні товари в Україні відсутні", - зазначила директорка напряму "Автогрупа та інструменти" мережі "Епіцентр" Ольга Ющенко.

Проте в умовах повномасштабної війни ситуація в країні може швидко змінюватися, додала вона.

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У компанії також констатують збільшення обсягів реалізації сушарок для фруктів і овочів, що може свідчити про бажання українців зробити запас продуктів харчування тривалого зберігання.

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