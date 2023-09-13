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Курс валют на 13 вересня: гривня в банках слабне

Середа, 13 вересня 2023, 11:53 - Анастасія Жарикова

13 вересня готівкова гривня дещо ослабла в касах банків, котирування на "чорному ринку" не змінились, порівняно з попереднім.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,89 - 38,08 грн проти котирувань у 37,8 - 38,06 напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,77 - 40,99 грн проти курсу 40,73 - 40,99 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,6 - 38,2 грн (курс на 12 вересня – 37,55 - 38,15 грн);
  • Євро – 40,5 - 41,2 грн (курс на 12 вересня – 40,43 - 41,15 грн ).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 37,3 - 37,9 грн;
  • Ощадбанк – 37,45 - 38,45 грн;
  • Укрексімбанк – 37,6 - 38,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.

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