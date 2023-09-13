Всі розділи
Укр / Рус

Половина українців хоча б раз ставали жертвою інтернет-шахраїв - дослідження

Середа, 13 вересня 2023, 10:00 - Економічна правда

Кожен другий українець хоча б раз ставав жертвою інтернет-шахраїв, а 73% найімовірніше не розпізнають "тривожні дзвіночки", які вказують на шахрайські дії в інтернеті.

Про це йдеться у дослідженні Visa Stay Secure, яке є в розпорядженні ЕП.

Згідно з ним, 7 із 10 українців переймаються, що їхні друзі чи родини можуть відреагувати на шахрайське повідомлення. Також 68% українців не впевнені у своїй здатності розпізнати онлайн-шахрайство

Кожен другий українець принаймні раз потрапляв на гачок шахраїв, а 17% ставали жертвами обману неодноразово.

Реклама:
 
інфографіка: Visa

"У сучасному цифровому світі шахрайство стає все більш вигадливим, а злочинці використовують нові підходи, щоб обдурити довірливих споживачів. Неважливо, про що йдеться: про посилку, затриману на митниці, прострочену підписку на стримінговий сервіс чи подарункову картку від улюбленого бренду, — шахраї застосовують надзвичайно переконливу тактику, щоб ввести жертв в обману. 

Зважаючи на стрімке зростання частки цифрових платежів, зараз як ніколи важливо, щоб споживачі розуміли мову шахрайства та залишалися насторожі", — пояснив Чарльз Лобо, керівник відділу ризиків Visa в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки.

Чому споживачі потрапляють "на гачок"?

Реклама:

Респонденти, які вважають себе обізнаними щодо тактик онлайн-зловмисників, з більшою імовірністю натиснуть на фальшиве посилання або повірять шахрайській пропозиції. 

Так, 54% "обізнаних" українців купляться на повідомлення, що містить гарні новини, а 42% відреагують на прохання виконати термінові дії, тоді як серед тих, хто сумнівається у своїй пильності, так само вчинять 48% та 32% відповідно.

Найменше українці вірять проханням перевстановити пароль через потенційний витік даних: для 85% опитаних повідомлення такого змісту — в трійці найбільш підозрілих. Набагато менше занепокоєння викликають:

  • СМС про статус відправлення, що доставляється (такі повідомлення підозрілими вважають 28% респондентів);
  • електронні листи з оголошенням про розпродаж або появу нового продукту (27%);
  • прохання надати відгук про нещодавній досвід (17%).

Усіма цими способами комунікації можуть скористатися шахраї.

Майже кожен другий (49%) українець повідомив, що переконується, що листа надіслано з дійсної електронної адреси, тоді як лише 43% перевірятимуть, чи прикріплено до повідомлення назву або логотип компанії. 

Менше половини респондентів шукатимуть у листі номер свого замовлення (42%) або банківського рахунку (32%), а 40% перевірятимуть правильність написання слів.

У Visa також роз’яснили, що на шахрайство можуть вказувати такі меседжі:

  • хибне відчуття терміновості - кіберзлочинці часто наголошують на терміновості, щоб спонукати людей діяти, наприклад, натиснути на посилання або відповісти відправнику. 27% українців попадуться на повідомлення про загрозу безпеці (викрадення пароля чи витік даних). Повідомлення від державної установи чи правоохоронних органів зможе обдурити 32%.
  • Гарні новини - кожен другий респондент виконав би дію, про яку просять шахраї, якби повідомлення містило гарні новини, наприклад "безкоштовний подарунок" 35% українців перейдуть за посиланням або дадуть відповідь на повідомлення, якщо воно пропонує фінансову можливість;
  • прохання виконати дії -35% респондентів відповіли б на повідомлення, що містить прохання виконати дії, хоча найбільш підозріло українці ставляться до прохання змінити пароль.

Visa шахрайство дослідження
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Visa купує бразильську фінтех-платформу Pismo за 1 мільярд доларів 29 червня 2023, 18:25
На ЧС-2022 у Катарі вболівальники на стадіонах витратили на 39% більше, ніж у Росії 24 грудня 2022, 16:26
MasterCard і Visa підвищують ставки інтерчейндж в Україні, ПриватБанк лишає пільгові тарифи 29 листопада 2022, 14:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті