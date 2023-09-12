Новий чіп і підтримка Siri: Apple показала нові Apple Watch та Apple Watch Ultra 2

Apple

Компанія Apple на презентації показала нові смартгодинники Apple Watch и Apple Watch Ultra 2.

Про це відомо з трансляції заходу.

Характеристики Apple Watch 9

Головний операційний директор Джефф Вільямс представляє нове покоління Apple Watch. Новий смартгодинник оснащений новим чіпом S9. Компанія називає його своїм найпотужнішим чіпом. Новий чіп має 5,6 мільярда транзисторів із новим чотирьохядерним нейронним механізмом. Це забезпечує 18-годинну автономну роботу протягом усього дня.

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Графічний процесор на 30% швидший, завдяки чому останнє оновлення програмного забезпечення працює плавніше.

Запити Apple Watch Series 9 Siri тепер обробляються на пристрої, що значно пришвидшує реагування на багато завдань. У компанії кажуть,що функція диктування на Series 9 на 25% точніша, ніж на Series 8.

Також пізніше з’явиться нова функція – використання Siri для реєстрації або доступу до даних про здоров’я.

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Крім цього у Apple Watch з’явилась нова функція "подвійного дотику". За допомогою цієї функції можна двічі торкнутися вказівним пальцем до великого пальця, щоб відповісти на дзвінки, завершувати дзвінки, відкривати віджети та виконувати інші завдання, коли інша рука зайнята.

Дисплей зробили яскравішим – до 2000 ніт. Це вдвічі більше, ніж у Series 8.

Нова модель смартгодинників буде доступна в рожевому, червоному та інших звичайних кольорах. Є також нові моделі з нержавіючої сталі у звичайному, золотому та чорному кольорах.

Apple

Ціна на Apple Watch 9 починається від 399 дол, а ціна на Apple Watch SE від 299 дол.

Характеристики Apple Watch Ultra 2

Apple

Нова архітектура дисплея годинника з яскравістю 3000 ніт дає змогу підвищити читабельність за найяскравішого сонячного світла.

Час автономної роботи становить 36 годин на одному заряді і 72 години в режимі зниженого енергоспоживання.

Годинник також отримав чіпсет S9, який помітно прискорює роботу пристрою, порівняно з торішніми моделями.

Ціна на Apple Watch Ultra 2 починається від 799 дол.

Apple

Економічна правда