За програмою "єОселя" видали 3,1 тисячі іпотечних кредитів на 4,4 мільярда 

З початку запуска програми "єОселя" 3 099 українських родин отримали пільгові кредити на загальну суму 4,4 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"3 099 українських родин вже отримали пільгові іпотечні кредити за урядовою програмою єОселя та зможуть придбати житло. Банки видали таких кредитів на 4,4 млрд грн. Лише минулого тижня кредити за програмою взяли майже 200 українців. 63% з них – військовослужбовці та силовики", – зазначила заступник міністра економіки Надія Бігун.

Загалом військовослужбовцям видали 74% іпотечних кредитів від старту програми, 13% кредитів отримали педагоги та науковці, 10% – медики.

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Минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 191 кредит, серед яких:

кредити під 3% отримали 125 військовослужбовців та силовиків, 22 педагоги, 15 медиків та 1 науковець;

кредити під 7% отримали 26 українців без власного житла та 2 внутрішньо переміщені особи.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (141 кредит) та у забудовника (50).

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці Київської області (71 кредит) та Києва (34 кредита).

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Мінекономіки

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Нагадуємо:

У липні Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким дозволив подавати заявки на отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" всім українцям, які не мають власного житла.

Таким чином для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка становить 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.