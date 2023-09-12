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Від Кабміну вимагають не позбавляти населені пункти статусу постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Вівторок, 12 вересня 2023, 14:41 - Лія Ільченко

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом не виводити населені пункти з категорії постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Як випливає з інформації на сайті уряду, петиція була подана 5 липня і станом на 12 вересня набрала необхідні для розгляду голоси.

Петицію зареєстрували у зв'язку з оприлюдненням відповідного проєкту постанови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"Проектом акта пропонується затвердити новий перелік населених пунктів, що належать до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з яким більшість населених пунктів виводиться з категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС", - ідеться в тексті петиції.

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Підписанти заявляють, що рішення підготовлено винятково на основі експертних висновків щодо радіологічного стану населених пунктів, підготовлених за результатами проведеної 2011 року загальнодержавної дозиметричної паспортизації, і водночас не враховуються економічні чи соціальні наслідки.

"З огляду на вищенаведені факти, а також соціальне обурення мешканців територій, що суттєво постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у зв'язку з можливим зниженням рівня їхнього соціального захисту, громадяни України вимагають не схвалювати проєкт постанови Кабінету міністрів", - ідеться в петиції.

ЧАЕС
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