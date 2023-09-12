Ера викопного палива вже на "початку кінця" - глава МЕА

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявляє, що світ перебуває на "початку кінця" ери викопного палива. Організація прогнозує, що попит на нафту, природний газ і вугілля досягне піку до 2030 року.

Про це йдеться у колонці глави МЕА Фатіха Бірола на Financial Times.

За новими прогнозами МЕА, споживання трьох основних видів викопного палива почне скорочуватися в цьому десятилітті через швидке зростання відновлюваної енергії та поширення електромобілів.

"Ми є свідками початку кінця ери викопного палива, і ми повинні підготуватися до наступної ери. Це показує, що кліматична політика працює", – зазначив глава МЕА Фатіх Бірол.

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Біроль привітав "історичний поворотний момент", але закликав політиків зробити більше для прискорення енергетичного переходу та скорочення викидів, незважаючи на політичні перешкоди декарбонізації.

Уряди в усьому світі збільшили інвестиції у відновлювані джерела енергії у відповідь на зміну клімату та енергетичну кризу, викликану вторгненням Росії в Україну, але багато хто зіткнувся з негативною реакцією через витрати під час кризи вартості життя.

Бірол також наголосив на "структурних зрушеннях" в економіці Китаю, коли вона переходить від важкої промисловості до менш енергоємних галузей і послуг.

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"За останні 10 років на Китай припадала приблизно одна третина зростання світового попиту на природний газ і дві третини зростання попиту на нафту. Сонячна, вітрова та ядерна енергія з’їсть потенційне зростання використання вугілля в Китаї", — зазначив Бірол.

Керівник МЕА додав, що політики повинні бути "спритними", щоб адаптуватися до енергетичного переходу, і стверджував, що його можна прискорити за допомогою "сильнішої кліматичної політики", незважаючи на занепокоєння в західних столицях терпимістю виборців до швидких змін.

За словам Бірола, нафтові та газові компанії, які не погоджуються з прогнозами МЕА, можуть маніпулювати суспільною думкою або просто неправильно оцінювати ринок.

"Нові великомасштабні проєкти використання викопного палива несуть не тільки значні кліматичні ризики, але й значні фінансові ризики", – попередив Бірол.

Нагадуємо:

За даними МЕА, напруга на світових газових ринках, викликана вторгненням Росії в Україну, значно зменшилася, з початку 2023 року ринки рухалися до поступового відновлення балансу, але холодна зима може повернути напруженість.