У Чернівцях запускають денний безлімітний квиток на весь комунальний транспорт

У комунальному транспорті Чернівців запровадили безлімітний квиток на весь комунальний транспорт, який діятиме протягом дня.

Про це повідомляє "Чернівецьке тролейбусне управління".

Основними перевагами квитка "Денний" є безліч поїздок впродовж дня та зручність і простота використання, адже пасажири можуть користуватися громадським транспортом стільки разів, скільки їм потрібно.

Квиток випускатимуть поки що лише в картонній формі.

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"Картонний квиток дуже зручний у використанні та підлягає переробленню", - запевняють транспортники.

Картонний квиток міститиме штрих-код, який діє протягом дня з моменту активації та дійсний до 23:00.

Попередня вартість квитка становитиме 50 гривень. А придбати такий квиток можна буде у водія.

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Нововведення у Чернівцях назвали інноваційним та унікальним.

Нагадуємо:

Влада Києва збирається підвищити вартість проїзду в столиці після завершення війни. Серед можливих тарифів називається 30 грн за одну поїздку.

Столична влада стверджує, що комунальний транспорт має стільки проблем, що простіше зробити його безплатним.

При цьому, після кожного підвищення тарифів в Києві, яке за рівнем випереджало більшість міст в Україні, влада обіцяла, що це допоможе розв'язати проблеми столичного комунального транспорту.