Група Єрмака-Макфола констатувала проблеми в економіці РФ 

Міжнародна група "Єрмака-Макфола" щодо санкцій проти Росії констатувала проблеми в економіці РФ і підготувала нові документи щодо посилення енергетичних санкцій і конфіскації російських державних активів.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Як заявив секретар Міжнародної групи з санкцій Владислав Власюк, за їхніми оцінками, зараз санкції зменшують доходи Росії приблизно на $5-7 млрд на місяць.

"Різке падіння рубля підтверджує наявність проблем в економіці. Але цього абсолютно недостатньо", - зазначив він.

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За його словами, тільки удосконалення механізмів реалізації наявних санкцій може додатково зменшити доходи Росії від нафти і газу ще на $2-4 млрд на місяць.

Повідомляється, що група "Єрмака-Макфола" підготувала два нові документи, зокрема, щодо посилення енергетичних санкцій та щодо важливості конфіскації російських державних активів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що енергетичні санкції потребують значного посилення. За його словами, у новому аналітичному документі група надає детальні пропозиції щодо вдосконалення та посилення санкційного тиску на енергетику РФ.

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Єрмак наголосив, що поліпшення дотримання запроваджених санкцій і прийняття нових пропозицій групи дасть змогу додатково знизити російські доходи від енергоносіїв щонайменше вдвічі.

"Потрібно бути реалістами: агресор активно працює для обходу санкцій навіть за допомогою прямого шахрайства, тому не можна дати Кремлю повернути частину втрачених доходів", - заявив Єрмак.

У документі також запропоновано посилити дотримання обмеження цін на нафту, зокрема, щоб підтвердження цін на російські нафтові вантажі могли видавати тільки трейдерам із білого списку.

Також запропоновано обмежити використання Росією її тіньового флоту.

Для цього планують вимагати від усіх танкерів, що проходять транзитом через екологічно чутливі європейські територіальні води, підтвердження, що вони мають належне страхування від розливу нафти.

Єрмак пояснив, що в другому документі група "Єрмака-Макфола" пояснює важливість конфіскації російських міжнародних резервів, заморожених провідними країнами.

"Аргументи проти конфіскації не витримують жодної фахової критики, і міжнародна експертна група це детально пояснює", - зазначив він.

За його словами, Росія вторглася в Україну без жодної законної причини, і агресор зобов'язаний заплатити за всі воєнні злочини - масові вбивства, тортури, зґвалтування, повне знищення десятків населених пунктів, щоденне цілеспрямоване руйнування цивільної інфраструктури, викрадення десятків тисяч наших дітей.

В ОП також зазначили, що резерви Центрального банку мають бути першою прийнятною мішенню.

За словами авторів документа, запропонований процес конфіскації російських державних коштів є не тільки цілком моральним, а й юридично зобов'язуючим відповідно до принципу міжнародного права про відповідальність держави.

"Україна запропонувала партнерам концепцію спеціального міжнародного компенсаційного механізму. Він передбачатиме створення та функціонування міжнародного реєстру збитків, міжнародної комісії, яка розглядатиме заяви та присуджуватиме суми компенсацій, та компенсаційного фонду, з якого здійснюватимуться виплати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається. що цей механізм запропоновано на основі резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.