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Курс валют на 12 вересня: готівкова гривня стабільна до валют

Вівторок, 12 вересня 2023, 10:16 - Анастасія Жарикова

12 вересня готівкові долар та євро на "чорному ринку" стабільні відносно котирувань напередодні, в касах банків вигідніше стало продати євро та зріс курс купівлі долара.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,82 - 38,04 грн проти котирувань у 37,74 - 38,07 напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,75 - 41,04 грн проти курсу 40,71 - 41,04 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,55 - 38,15 грн (курс на 11 вересня – 37,55 - 38,1 грн);
  • Євро – 40,43 - 41,15 грн (курс на 11 вересня – 40,4 - 41,15 грн ).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 37,3 - 37,9 грн;
  • Ощадбанк – 37,4 - 38,4 грн;
  • Укрексімбанк – 37,6 - 38,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.

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