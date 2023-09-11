УЗ тимчасово змінить маршрути деяких поїздів у вересні

фото: уз

"Укрзалізниця" змінює маршрут курсування низки поїздів у певні дати вересня - у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на дільниці Надвірна - Делятин та для того, щоб зайти в сезон зимових перевезень з максимально можливими швидкостями.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні.

Це стосуватиметься наступних рейсів:

Реклама:

поїзд №6/5 Запоріжжя - Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня;

поїзд №15/16 Харків - Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня;

поїзд №95/96 Київ - Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня;

поїзд №26/25 Одеса - Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня;

крім того, поїзд №130/129 Полтава - Ворохта курсуватиме до Чернівців 20 та 22 вересня, і з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня;

поїзд №229/230 Київ — Ворохта — Київ курсуватиме до Івано-Франківська 19 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20 вересня.

Також змінюється графік курсування для рейсів поїзда №55 Київ - Рахів, що відправляться з Києва 19, 20 та 21 вересня - вони прибуватимуть до Рахова пізніше, о 9:00 замість 7:17, та для рейсів №56 Рахів - Київ - вони відправляться з Рахова 20, 21 та 22 вересня раніше, о 14:28 замість 16:26.

Економічна правда