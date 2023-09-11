ЄС профінансує створення офісу міжнародного Реєстру збитків України в Гаазі

Європейський Союз готовий фінансувати створення міжнародного Реєстру збитків і замовлення приміщень для цієї установи в Гаазі.

Про це сказав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, передає Укрінформ.

Єврокомісар під час неформальної зустрічі міністрів юстиції країн-членів Ради Європи у Ризі зазначив, що ЄС зобовʼязаний забезпечити змістовні процеси зі сплати репарацій за втрати, які Росія завдала народу України під час війни.

"У цьому сенсі, я щасливий оголосити, що ЄС братиме участь у покритті необхідних витрат для заснування Реєстру збитків, зокрема, у замовленні відповідних приміщень у Гаазі та у розвитку відповідної цифрової платформи", - сказав Рейндерс.

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Крім того, ЄС розглядає створення міжнародного Реєстру збитків як перший важливий крок до створення майбутнього міжнародного інструменту з виплати фінансових компенсацій для України.

Єврокомісар додав, що з огляду на безпрецедентний масштаб міжнародної підтримки України, ЄС докладає зусиль для координації всіх міжнародних ініціатив з притягнення РФ до відповідальності.

Нагадаємо:

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Виконавчим директором Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, призначено засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

Уряд Нідерландів 17 лютого офіційно надав принципову згоду на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією.