Apple продовжила угоду з Qualcomm на постачання чипів ще на три роки

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Компанія Apple продовжує угоду про постачання сучасних напівпровідників від Qualcomm Inc. ще на три роки - це є ознакою того, що її амбітні зусилля по розробці чипів власними силами займають більше часу, ніж очікувалося.

Про це пише Bloomberg.

Нова угода охоплюватиме "запуски смартфонів у 2024, 2025 і 2026 роках", заявили в Qualcomm.

Угода між компаніями мала закінчитися цього року, і очікувалося, що iPhone 15, який має бути представлений 12 вересня, буде одним з останніх, що використовуватиме модемний чип Qualcomm.

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Натомість Qualcomm збереже свою прибуткову позицію в ланцюжку поставок Apple. Apple є найбільшим клієнтом Qualcomm - на нього, за даними Bloomberg, припадає майже чверть доходів.

"Ця угода зміцнює послужний список Qualcomm як стійкого лідера в галузі технологій і продуктів 5G", - заявили в компанії. Хоча фінансові умови нової угоди не розголошуються, Qualcomm заявила, що вона схожа на попередню угоду, підписану в 2019 році.

Акції Qualcomm виросли на 4,3% на торгах у Нью-Йорку. Акції Apple виросли на 1,2%.

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Для Apple такий крок свідчить про те, що створення модемного компонента виявився складнішим, ніж очікувалося.

"Ця робота тривала роками. Компанія з Купертіно розпочала проєкт у 2018 році, а потім посилила його, придбавши бізнес Intel Corp. з виробництва чипів для смартфонів у 2019 році.

До 2020 року Apple оголосила розробку власного модему "ключовим стратегічним переходом". Джоні Сруджі, керівник відділу мікросхем, заявив тоді, що робота йде повним ходом", - нагадує агентство.

Деякі аналітики очікували, що компонент буде готовий для iPhone 2023 року, але Qualcomm спростувала ці припущення минулого року.

Як повідомляло раніше агентство Bloomberg, Apple все ще планувала представити модем або в кінці 2024 року, або на початку 2025 року. Тепер у проєкту є більший запас часу.

Нова угода була підписана за день до найбільшої презентації Apple цього року. 12 вересня на презентації компанія представить iPhone 15, а також оновлені Apple Watch і AirPods. Вона розраховує, що ці продукти допоможуть переломити тенденцію падіння продажів, яке триває вже три квартали. iPhone є найбільшим джерелом прибутку Apple, на який припадає приблизно половина доходів компанії.

Qualcomm - найбільший у світі виробник чипів для смартфонів.

Економічна правда