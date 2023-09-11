Майже 90% українських компаній планують підвищити зарплати працівникам у 2024 році – опитування ЄБА

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87% опитаних компаній підвищать заробітну плату своїм співробітникам у 2024 році, з них 46% планують підвищення до 10%, а 41% - від 10% до 20%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА).

При цьому тільки 1% компаній скорочуватимуть рівень заробітної плати, і 12% планують залишити його без змін. Торік до підвищення зарплат вдавались 73% керівників компаній.

Опитування також свідчить, що у порівнянні з минулим роком зросла кількість компаній, що планують впровадження нових інвестиційних проєктів, - з 19% до 26%. Середня вартість запланованих проєктів також зросла та тановить близько 8 млн доларів (в середньому 3 млн доларів у 2023 році).

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"Так само дещо зросла кількість компаній, що планують інвестиції в соціальні ініціативи, - з 60% до 65%. В середньому бізнес готовий спрямовувати на соціальні проєкти близько 6% від доходів компанії. У 2023 та 2022 роках ці показники становили 8% та 3% відповідно)", - йдеться у повідомленні.

Також заначається, що більше половини опитаних компаній - 58% - прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2024 році. Торік таких було 47%.

"Цьогорічні результати демонструють позитивний тренд обережного покращення настроїв та прогнозів топ-менеджерів членських компаній асоціації", - резюмують в ЄБА.

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Водночас до топ-3 пріоритетних завдань до уряду бізнес традиційно відніс боротьбу з корупцією, необхідність проведення судової реформи, встановлення верховенства права та забезпечення макроекономічної стабільності.

У дослідженні "Прогнози бізнесу на 2024 рік" взяв участь 91 топ-менеджер компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації. Опитування проводилося з 26 серпня до 4 вересня 2023 року.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів і представники бізнесу очікують на ослаблення курсу гривні у 2024 році.

Так, згідно з озвученими прогнозами, гривня перетне позначку 41 грн за долар.

Економічна правда