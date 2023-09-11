У Мінфіні розкрили розмір допомоги від США, яку Україна може отримати до кінця 2024 року

Мінфін України сподівається на 3,3 млрд доларів від США у 2023 році - для покриття дефіциту українського держбюджету, і $12-14 млрд у 2024 році, які також мають піти на фінансування держбюджету.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час заходу, організованого Європейською Бізнес Асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України".

Міністерство фінансів України сподівається на ухвалення проміжного бюджету США найближчим часом й отримання до кінця поточного року ще $3,3 млрд для покриття дефіциту українського держбюджету, зазначив Марченко.

Марченко також повідомив, що у 2024 році Мінфін сподівається отримати від США на фінансування держбюджету на рівні цього року.

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"Не менше, ніж цього року: десь від $12 млрд до $14 млрд. Це те, що ми розробляємо", - сказав міністр.

Однак, за його словами, поки що зберігається багато невизначеності в цьому питанні.

"Сподіваємося, що як і 2023 року, так і 2024 року США будуть разом із нами", - підсумував Марченко.

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За словами міністра фінансів, цього року зовнішнє фінансування держбюджету становило 42 млрд доларів.

Він наголосив, що ці кошти не працюють на економіку: 35 млрд пішло на покриття дефіциту платіжного балансу, решта - ріст резервів та виплату боргів.