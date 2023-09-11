ЄІБ профінансує найкращі українські проєкти з енергоефективності
Розпочався відбір проєктів у рамках фінансової угоди "Енергоефективність громадських будівель в Україні" між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).
Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.
Метою фінансової угоди є запровадження енергоефективних заходів у громадських будівлях, зокрема лікарнях, школах, ВНЗ, дитсадках, аптеках, бібліотеках тощо.
У відомстві пояснили, що фінансування буде надане на термомодернізацію громадських будівель, а також на будівельні роботи (у тому числі ремонтні роботи пошкоджень, отриманих внаслідок військової агресії росії).
Проєкті пропозиції із супровідними документами необхідно подати на електронну адресу UPBEE.proposal@mtu.gov.ua до 10 грудня 2023 року.
Взяти участь у відборі можуть малі, середні міста та громади по всій Україні, за винятком розташованих в районі проведення воєнних дій або тих, які перебувають в тимчасовій окупації. Заявки мають бути подані органами місцевого самоврядування.
Відбір пройде у два етапи:
- для учасників з готовою проєктною документацією;
- для учасників без готової проєктної документації (після попереднього відбору такі учасники будуть зобов’язані підготувати документацію та подати її на оцінку проєкту).
З повним переліком вимог до учасників та проєктів можна ознайомитися у Порядку відбору.
Нагадуємо:
Україна та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України, який передбачає виділення 840 млн євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.