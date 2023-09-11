ЄІБ профінансує найкращі українські проєкти з енергоефективності

Розпочався відбір проєктів у рамках фінансової угоди "Енергоефективність громадських будівель в Україні" між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Метою фінансової угоди є запровадження енергоефективних заходів у громадських будівлях, зокрема лікарнях, школах, ВНЗ, дитсадках, аптеках, бібліотеках тощо.

У відомстві пояснили, що фінансування буде надане на термомодернізацію громадських будівель, а також на будівельні роботи (у тому числі ремонтні роботи пошкоджень, отриманих внаслідок військової агресії росії).

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Проєкті пропозиції із супровідними документами необхідно подати на електронну адресу UPBEE.proposal@mtu.gov.ua до 10 грудня 2023 року.

Взяти участь у відборі можуть малі, середні міста та громади по всій Україні, за винятком розташованих в районі проведення воєнних дій або тих, які перебувають в тимчасовій окупації. Заявки мають бути подані органами місцевого самоврядування.

Відбір пройде у два етапи:

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для учасників з готовою проєктною документацією;

для учасників без готової проєктної документації (після попереднього відбору такі учасники будуть зобов’язані підготувати документацію та подати її на оцінку проєкту).

З повним переліком вимог до учасників та проєктів можна ознайомитися у Порядку відбору.

Нагадуємо:

Україна та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в проєктах відновлення України, який передбачає виділення 840 млн євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.