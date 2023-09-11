Видатки на оборону зростуть, але в Мінфіні не впевнені, що зможуть задовольнити всю суму

Кабінет міністрів найближчим часом знову запропонує Верховній Раді збільшити видатки державного бюджету цього року для сектору оборони та безпеки, але в Мінфіні не впевнені, що вдасться задовольнити усію суму, запитану Міністерством оборони.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на заході, організованому Європейською бізнес асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України".

"У найближчому майбутньому вийдемо зі зміною бюджету, де збільшуватимемо видатки на безпеку й оборону", - сказав Марченко.

Міністр уточнив журналістам, що поки що не готовий називати остаточні цифри, які будуть у законопроєкті, оскільки його ще має схвалити Кабінет міністрів, але не впевнений, що буде виділено всю запитану Міноборони суму.

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"Я не впевнений, що у нас буде можливість задовольнити усю суму (про яку раніше казав міністр оборони Рустем Умєров, - ред.). ... Зараз не хочу про це говорити, бо найближчим часом у нас буде Кабмін, де ми все це зафіксуємо", - додав він.

Нагадуємо:

Раніше новопризначений міністр оборони Рустам Умеров заявив про потребу до кінця року в додаткових витратах близько 250 млрд грн.

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Перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податків і митної політики Ярослав Железняк минулого тижня повідомив, що йдеться про збільшення витрат держбюджету-2023, орієнтовно, на 300 млрд грн.

Раніше Верховна Рада 21 березня 2023 року збільшила видатки держбюджету-2023 на 487 млрд грн, доходи - на 61 млрд грн, що спричинило зростання дефіциту на 419 млрд грн.