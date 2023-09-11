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Курс валют на 11 вересня: скільки коштують долар та євро

Понеділок, 11 вересня 2023, 09:57 - Анастасія Жарикова

11 вересня готівкові долар та євро на "чорному ринку" стабільні відносно котирувань напередодні, в касах банків дещо вигідніше стало продати долар.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,65 - 37,92 грн проти котирувань у 37,64 - 37,91 напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,65 - 40,93 грн проти курсу 40,64 - 40,91 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 37,55 - 38,1 грн (курс на 8 вересня – 37,55 - 38,15 грн);
  • Євро – 40,4 - 41,15 грн (курс на 8 вересня – 40,4 - 41,15 грн ).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 37,3 - 37,9 грн;
  • Ощадбанк – 37,55 - 38,45 грн;
  • Укрексімбанк – 37,4 - 38,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.

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