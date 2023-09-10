Голова Єврокомісії закликала до глобальної співпраці у сфері безпеки ШІ

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність розробити глобальні заходи захисту від ризиків, пов'язаних із розвитком штучного інтелекту (ШІ).

Про це голова ЄК заявила на третій сесії G20 у Делі, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Європа спільно з партнерами мають розробити нову глобальну структуру ризиків, пов'язаних зі ШІ. Відповідно, рішення мають захистити суспільство від системних соціальних ризиків і водночас стимулювати інвестиції в безпечні та відповідальні системи ШІ.

"Ключове питання полягає в тому, як використовувати технології, що швидко змінюються. Показово, що навіть творці та винахідники ШІ закликають політичних лідерів до регулювання. У ЄС 2020 року ми представили перший в історії закон про штучний інтелект. Ми хочемо сприяти інноваціям і водночас зміцнювати довіру", - сказала фон дер Ляєн.

Реклама:

Голова ЄК додала, що для розвʼязання питання на глобальному рівні необхідно створити орган, аналогічний МГЕЗК (Міжурядовій групі експертів зі зміни клімату)", і для цього потрібна додаткова робота з науковцями, підприємцями та новаторами.

"Вони мають надати знання про ризики, пов'язані зі ШІ, а також про потенційні вигоди для людства", - сказала голова ЄК.

Також читайте: У світі штучного інтелекту все дуже просто. Чи може він витіснити людські стосунки?

Реклама:

Загроза рівня пандемії та ядерної війни: держави намагаються приборкати штучний інтелект

Економічна правда.